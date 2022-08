Calciomercato Juventus, offerta folle per Mertens: i dettagli (Di sabato 6 agosto 2022) Un vice Vlahovic che possa far rifiatare l’attaccante serbo; è questo l’obiettivo della Juventus che ha fatto una folle proposta a Mertens. La seconda fase del mercato della Juventus sta per iniziare; la società bianconera, dopo aver portato Pogba, Di Maria e Bremer alla corte di Allegri, deve completare l’opera di rinforzamento della rosa il cui obiettivo, nella prossima stagione, è di tornare a vincere lo scudetto ed essere assoluta protagonista in Champions League. Gli obiettivi sono un altro centrale, l’esterno offensivo e una punta che possa far rifiatare Vlahovic; da questo punto di vista è stata formulata una folle offerta a Mertens. Ecco i dettagli. AnsafotoUna stagione lunga 295 giorni; campionato, coppa Italia, Supercoppa, mondiale e sosta ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 6 agosto 2022) Un vice Vlahovic che possa far rifiatare l’attaccante serbo; è questo l’obiettivo dellache ha fatto unaproposta a. La seconda fase del mercato dellasta per iniziare; la società bianconera, dopo aver portato Pogba, Di Maria e Bremer alla corte di Allegri, deve completare l’opera di rinforzamento della rosa il cui obiettivo, nella prossima stagione, è di tornare a vincere lo scudetto ed essere assoluta protagonista in Champions League. Gli obiettivi sono un altro centrale, l’esterno offensivo e una punta che possa far rifiatare Vlahovic; da questo punto di vista è stata formulata una. Ecco i. AnsafotoUna stagione lunga 295 giorni; campionato, coppa Italia, Supercoppa, mondiale e sosta ...

Petrachi sicuro: 'La Roma è ormai al livello della Juventus'

La Juventus ha fatto cose importanti, ma l'infortunio di Pogba limita molto la campagna acquisti. Infine la Roma, credo che oggi sia al livello della Juve: i giallorossi hanno puntellato la rosa con ...

Pancaro snobba la Juve: 'E' l'Inter la prima avversaria del Milan per lo scudetto'

L'ex difensore di Milan e Lazio, Giuseppe Pancaro, parla a TmwRadio: 'La prima rivale è l'Inter, come lo era l'anno scorso. La Juventus si è mossa bene, ma l'infortunio di Pogba e soprattutto la cessione di De Ligt pesano molto. Il Napoli ha perso qualche cosa, mentre la Roma si è mossa bene e la Lazio ha fatto un mercato ...

Kostic, stretta finale: tra Eintracht e Juve trattativa a oltranza

Dopo l'accordo totale tra il serbo e i bianconeri, nuovi passi avanti nei discorsi dei club: serve un rilancio per convincere i tedeschi. Intanto il West Ham si defila ...