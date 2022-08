Aziende, come gestire le ferie agostane: imparare ad adattarsi ai cambiamenti (Di sabato 6 agosto 2022) Si avvicinano per le Aziende le ferie agostane e chi è stato abituato per decenni ad organizzare e gestire i turni per garantire almeno un minimo di efficienza per non fermare completamente, tipica e malsana abitudine nostrana, una attività durante le vacanze, non può dimenticare quanto, sistematicamente ogni anno, si sentiva ripetere e replicava ai propri collaboratori: “i capi migliori sono coloro che lavorano per rendersi inutili”. Sembra un paradosso, ma è così; soprattutto quando è indispensabile cambiare. E la gestione delle ferie può essere, quindi, un importante momento di verifica della capacità e della velocità dell’azienda di adattarsi ai cambiamenti. Sapete perché? Perché nelle Aziende, pliocenico retaggio culturale, siamo portati a pensare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Si avvicinano per lelee chi è stato abituato per decenni ad organizzare ei turni per garantire almeno un minimo di efficienza per non fermare completamente, tipica e malsana abitudine nostrana, una attività durante le vacanze, non può dimenticare quanto, sistematicamente ogni anno, si sentiva ripetere e replicava ai propri collaboratori: “i capi migliori sono coloro che lavorano per rendersi inutili”. Sembra un paradosso, ma è così; soprattutto quando è indispensabile cambiare. E la gestione dellepuò essere, quindi, un importante momento di verifica della capacità e della velocità dell’azienda diai. Sapete perché? Perché nelle, pliocenico retaggio culturale, siamo portati a pensare ...

