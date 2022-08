Arte, danza e musica, etoile per la notte delle stelle a Longiano (Di sabato 6 agosto 2022) Mercoledì 10 agosto la rassegna estiva della Fondazione Tito Balestra onlus propone un appuntamento da non perdere Longiano – Sagge sono le Muse edizione del trentennale, rassegna estiva della Fondazione Tito Balestra onlus propone un appuntamento che ha già il sapore del successo, mercoledì 10 agosto alle ore 21.00 Arte, danza e musica: Étoile per la notte delle stelle. Arte, danza e musica nel contesto unico delle sale museali del Castello Malatestiano di Longiano, un progetto voluto fortemente dal Direttore Flaminio Balestra che si è avvalso della preziosa collaborazione di Heidi Pasini del Laboratorio danza & Teatro di Longiano e del Maestro ... Leggi su lopinionista (Di sabato 6 agosto 2022) Mercoledì 10 agosto la rassegna estiva della Fondazione Tito Balestra onlus propone un appuntamento da non perdere– Sagge sono le Muse edizione del trentennale, rassegna estiva della Fondazione Tito Balestra onlus propone un appuntamento che ha già il sapore del successo, mercoledì 10 agosto alle ore 21.00: Étoile per lanel contesto unicosale museali del Castello Malatestiano di, un progetto voluto fortemente dal Direttore Flaminio Balestra che si è avvalso della preziosa collaborazione di Heidi Pasini del Laboratorio& Teatro die del Maestro ...

Lopinionista : Arte, danza e musica, etoile per la notte delle stelle a Longiano - JFave5 : RT @CameliaLadi: Polina Semionova and Roberto Bolle???? #dance #ballet #dancer #arte #danza #art #artist #photo #photography #love #aesthet… - ShaneSm46713498 : RT @CameliaLadi: Polina Semionova and Roberto Bolle???? #dance #ballet #dancer #arte #danza #art #artist #photo #photography #love #aesthet… - gotanandy10221 : RT @CameliaLadi: 'Romeo e Giulietta' ?? #dance #ballet #dancer #arte #danza #art #artist #photo #love #pasdedeux #teatro #aesthetic https:/… - __marty__07 : RT @ele87917118: La danza:Arte?? #amici21 #giuliastabile #amemici20 -