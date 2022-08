Anne Heche, l’attrice è ricoverata in gravi condizioni dopo un incidente (Di sabato 6 agosto 2022) Anne Heche. l’attrice famosa in tutto il mondo, volto noto di moltissime produzioni, si è schiantata con la sua auto contro una casa. Il mezzo ha poi preso fuoco. Adesso, Anne Heche è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Un terribile dinamica quella di cui è stata vittima mentre si trovava alla guida della sua auto. incidente violento per l’attrice All’improvviso, forse a causa della velocità – ma soltanto la perizia finale potrà decretarlo – ha perso il controllo del suo mezzo e si è andata a schiantare contro un’abitazione di Los Angeles. A darne la notizia sono stati media locali come la CNN e il sito TMZ. Leggi anche: Roma, terribile incidente sulla Laurentina: Alessio muore a 26 anni, 2 feriti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 agosto 2022)famosa in tutto il mondo, volto noto di moltissime produzioni, si è schiantata con la sua auto contro una casa. Il mezzo ha poi preso fuoco. Adesso,in ospedale incritiche. Un terribile dinamica quella di cui è stata vittima mentre si trovava alla guida della sua auto.violento perAll’improvviso, forse a causa della velocità – ma soltanto la perizia finale potrà decretarlo – ha perso il controllo del suo mezzo e si è andata a schiantare contro un’abitazione di Los Angeles. A darne la notizia sono stati media locali come la CNN e il sito TMZ. Leggi anche: Roma, terribilesulla Laurentina: Alessio muore a 26 anni, 2 feriti ...

