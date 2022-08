Vittorio Sgarbi rivela l’assurda cifra che gli era stata proposta per partecipare a L’Isola dei Famosi (Di venerdì 5 agosto 2022) Conosciamo oramai Vittorio Sgarbi da moltissimi anni e sappiamo che è una persona con un carattere molto forte e senza peli sulla lingua. E così si è mostrato anche nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000, in cui Sgarbi ha raccontato che sua figlia Evelina ha disertato svariate volte l’incontro per un provino al Gf Vip: L’hanno convocata per un provino con Alfonso Signorini, e per quattro volte ha disertato l’appuntamento. L’ha fatto contro la mia volontà. Il critico d’arte quindi ha dichiarato di non aver condiviso la scelta della figlia, in quanto avrebbe potuto guadagnare delle cifre non da poco conto: Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro, tuttavia Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la Casa del Grande Fratello Vip non fosse degno di lei. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 agosto 2022) Conosciamo oramaida moltissimi anni e sappiamo che è una persona con un carattere molto forte e senza peli sulla lingua. E così si è mostrato anche nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000, in cuiha raccontato che sua figlia Evelina ha disertato svariate volte l’incontro per un provino al Gf Vip: L’hanno convocata per un provino con Alfonso Signorini, e per quattro volte ha disertato l’appuntamento. L’ha fatto contro la mia volontà. Il critico d’arte quindi ha dichiarato di non aver condiviso la scelta della figlia, in quanto avrebbe potuto guadagnare delle cifre non da poco conto: Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro, tuttavia Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la Casa del Grande Fratello Vip non fosse degno di lei. ...

