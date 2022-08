Vittorio Sgarbi contro sua figlia Evelina: “Ha rifiutato il GF Vip” (Di venerdì 5 agosto 2022) Scontro in casa Sgarbi tra Vittorio e la figlia Evelina, il motivo è il rifiuto di partecipare al GF Vip La macchina del GF Vip è già da tempo al lavoro e cresce ogni giorno di più la trepidazione in merito a chi saranno i nuovi concorrenti. Mentre i rumors si sprecano lanciando nomi a destra e a manca, Alfonso Signorini sa già bene come giocare le sue carte. Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina (Foto Instagram @VittorioSgarbi)La partecipazione al reality diventa ogni anno di più una ghiotta opportunità per volti in cerca di fama. Specialmente dopo un’edizione da record come quella dello scorso anno, durata sei mesi e con risultati di share ottimi. Insomma, una vetrina a tutti gli ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 5 agosto 2022) Sin casatrae la, il motivo è il rifiuto di partecipare al GF Vip La macchina del GF Vip è già da tempo al lavoro e cresce ogni giorno di più la trepidazione in merito a chi saranno i nuovi concorrenti. Mentre i rumors si sprecano lanciando nomi a destra e a manca, Alfonso Signorini sa già bene come giocare le sue carte.e la(Foto Instagram @)La partecipazione al reality diventa ogni anno di più una ghiotta opportunità per volti in cerca di fama. Specialmente dopo un’edizione da record come quella dello scorso anno, durata sei mesi e con risultati di share ottimi. Insomma, una vetrina a tutti gli ...

