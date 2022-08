Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2022 ore 09:45 (Di venerdì 5 agosto 2022) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2022 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. RESTANO DISAGI SULLA CASSIA BIS ACAUSA DEI LAVORI IN CORSO, AUTO IN FILA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE Roma; RICORDIAMO CHE E’ ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE VERSO Roma; ANCHE QUI SI STA IN CODA A PARTIRE DA CIAMPINO. CIRCOLazioNE INTENSA NELLA ZONA DEI CASTELLI RomaNI, SI RALLENTA NEI PRESSI DI GROTTAFERRATA, GENZANO E ALBANO. INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRomaRE (Roma-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 agosto 2022)DEL 5 AGOSTOORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. RESTANO DISAGI SULLA CASSIA BIS ACAUSA DEI LAVORI IN CORSO, AUTO IN FILA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE; RICORDIAMO CHE E’ ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE VERSO; ANCHE QUI SI STA IN CODA A PARTIRE DA CIAMPINO. CIRCONE INTENSA NELLA ZONA DEI CASTELLINI, SI RALLENTA NEI PRESSI DI GROTTAFERRATA, GENZANO E ALBANO. INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRE (-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI ...

PLdelFrignano : #Montecreto #viabilità da domani sabato #6agosto a domenica #28agosto sarà attiva l’ #areapedonale in centro storic… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Terminati i lavori in via dei Serpenti, la linea bus 117 riprende il normale percorso. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Prenestina, tra viale Palmiro Togliatti e largo Irpinia - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Portuense, tra viale Isacco Newton e Casetta Mattei - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Salaria, tra via Radicofani e la Tangenziale Est -

Lavori pubblici: in corso lavori di manutenzione straordinaria in 18 strade per oltre 7 chilometri realizzati quindi dalla società consortile Sistema 3.2, tesi a migliorare la sicurezza della viabilità. Tra le strade attualmente interessate vi sono via Rota, viale Farini (da via di Roma a rotonda Farini), viale Pallavicini