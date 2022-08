Usa | negò la strage di Sandy Hook | Alex Jones dovrà pagare 4 milioni di dollari di risarcimento

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il cospirazionista di destra definiva una 'bufala' la carneficina nella scuola elementare del 2012. In tribunale ha poi ammesso che laera vera 'al 100%' dopo che per anni si è arricchito ...

Il cospirazionista di destra definiva una 'bufala' la carneficina nella scuola elementare del 2012. In tribunale ha poi ammesso che la strage era vera 'al 100%' dopo che per anni si è arricchito ...WASHINGTON. Alex Jones, il noto cospirazionista di destra fondatore del sito InfoWar che per anni nelle sue trasmissioni ha bollato la carneficina nella scuola elementare di Sandy Hook come una "...