The Sandman, i fumetti di Neil Gaiman diventano una serie: il trailer (Di venerdì 5 agosto 2022) The Sandman, basata sull’omonima serie a fumetti di Neil Gaiman pubblicata dalla linea Vertigo di DC Comics, esordirà in tutto il mondo portando al popolo della tv via streaming quel mondo fatto di dark-fantasy, mitologia e dramma storico che gli appassionati di fumetto conoscono già alla perfezione. Settantacinque i numeri pubblicati tra il 1989 e il 1996 per una saga di fumetti che ha collezionato appassionati di tutto il mondo, talmente estesa da rendere quasi impossibile il suo adattamento in una serie televisiva. E infatti i tentativi andati a vuoto sono stati diversi, almeno fino a quando Allan Heinberg, già mente di The O.C. e The Catch, non ha realizzato undici puntate, disponibili su Netflix dal 5 agosto. Le riprese sono iniziate nell’ottobre 2020 in Inghilterra, per poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) The, basata sull’omonimaGaiman pubblicata dalla linea Vertigo di DC Comics, esordirà in tutto il mondo portando al popolo della tv via streaming quel mondo fatto di dark-fantasy, mitologia e dramma storico che gli appassionati di fumetto conoscono già alla perfezione. Settantacinque i numeri pubblicati tra il 1989 e il 1996 per una saga diche ha collezionato appassionati di tutto il mondo, talmente estesa da rendere quasi impossibile il suo adattamento in unatelevisiva. E infatti i tentativi andati a vuoto sono stati diversi, almeno fino a quando Allan Heinberg, già mente di The O.C. e The Catch, non ha realizzato undici puntate, disponibili su Netflix dal 5 agosto. Le riprese sono iniziate nell’ottobre 2020 in Inghilterra, per poi ...

