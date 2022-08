Spread Btp Bund apre in lieve rialzo a 213 punti (Di venerdì 5 agosto 2022) Lo Spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 213 punti rispetto ai 212 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 2,92%. . 5 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Lotra Btp eina 213rispetto ai 212 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 2,92%. . 5 agosto 2022

fisco24_info : Spread Btp Bund apre in lieve rialzo a 213 punti: Il rendimento del decennale italiano è stabile al 2,92% - fisco24_info : BTp, è ancora «tregua» sullo spread. Ma i costi per il Tesoro salgono oltre l’1%: I?mercati continuano a ignorare l… - GiuseppeTalami : RT @Miti_Vigliero: La Bce lancia il salvagente a Roma: dieci miliardi per calmare lo spread A luglio balzano gli acquisti di titoli e il r… - silvio_garofalo : RT @Miti_Vigliero: La Bce lancia il salvagente a Roma: dieci miliardi per calmare lo spread A luglio balzano gli acquisti di titoli e il r… - zazoomblog : Spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 212 punti - #Spread #chiude #lieve #punti -