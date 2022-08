Spalletti pazzo di Raspadori: “Ha tutte le caratteristiche per darci una mano! È il suo sostituto naturale” (Di venerdì 5 agosto 2022) La trattativa per Giacomo Raspdori rappresenta attualmente una delle priorità in casa Napoli, insieme a quella relativa al nuovo portiere che vede, però, Kepa sempre più vicino. Per Raspadori, invece, sembra esserci ancora del lavoro da fare per poter considerare la trattativa chiusa: il Sassuolo non è disposto infatti a cederlo se non alle proprie condizioni e l’accordo fra le società manca ancora. Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda l’accordo fra Napoli e giocatore: egli ha infatti già accettato la destinazione azzurra sta spingendo per convincere la società nero verde a lasciarlo andare. Napoli Spalletti (Getty Images) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato, nel corso della sua lunga intervista a Il Corriere della Sera, anche del possibile arrivo di Raspadori a Napoli, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 5 agosto 2022) La trattativa per Giacomo Raspdori rappresenta attualmente una delle priorità in casa Napoli, insieme a quella relativa al nuovo portiere che vede, però, Kepa sempre più vicino. Per, invece, sembra esserci ancora del lavoro da fare per poter considerare la trattativa chiusa: il Sassuolo non è disposto infatti a cederlo se non alle proprie condizioni e l’accordo fra le società manca ancora. Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda l’accordo fra Napoli e giocatore: egli ha infatti già accettato la destinazione azzurra sta spingendo per convincere la società nero verde a lasciarlo andare. Napoli(Getty Images) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato, nel corso della sua lunga intervista a Il Corriere della Sera, anche del possibile arrivo dia Napoli, ...

