sportli26181512 : Sampdoria, Osti: 'Stiamo valutando una cessione. Rugani? Vi rispondo così': L'uomo mercato della Sampdoria Carlo Os… - ilbianconerocom : Rugani alla Sampdoria, il ds Osti: 'Dipende tutto da un fattore, in questo momento...' - ZonaBianconeri : RT @CMercatoNews: ??????#Juventus, #Osti su #Rugani: “Stiamo valutando la posizione di #Murillo. Prima di pensare alle entrate, dobbiamo rif… - CMercatoNews : ??????#Juventus, #Osti su #Rugani: “Stiamo valutando la posizione di #Murillo. Prima di pensare alle entrate, dobbia… - clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria, Carlo #Osti preferisce non parlare di tempi -

Commenta per primo L'uomo mercato dellaCarloha parlato delle strategie di mercato dei blucerchiati: 'A oggi abbiamo quattro difensori, ci sono Ferrari e Colley, è arrivato Leverbe e stiamo valutando la posizione di Murillo. ...Laè invece sempre in attesa di una proprietà, in sostituzione di Ferrero, che le possa ... l'allenatore Giampaolo, il ds Carloe il segretario generale Massimo Ienca, coordinati dall'...Prima di scendere in campo contro la Reggina, Carlo Osti ha parlato della cessione della Sampdoria. E sui tempi per il passaggio di proprietà… Prima di scendere in campo, giocarsi il passaggio del tur ...Un calciatore attualmente di proprietà della Juventus potrebbe dire addio al club bianconero: affare in Serie A, arriva l'annuncio ufficiale ...