(Di venerdì 5 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Il reparto portieri delnon è per nulla completo. Mentre Meret sta per trasferirsi altrove, ancora non c’è sicurezza su chi sarà il primo portiere della prossima stagione. La redazione di, nel corso della puntata odierna della trasmissioneSport Live fa luce sugli obiettivi di mercato tra i pali: “Un fronte caldo e, soprattutto, una situazione urgente e che va risolta prima della partita di campionato contro il Verona. Ilnon ha ancora chiuso conArrizabalaga perché spera di averein prestito biennale., invece, arriverebbe in prestito s, rimandando il problema solo di un anno”. Il costaricano è un “portiere importante, ...

napolipiucom : Radio Marte: 'Il Napoli preferisce Keylor Navas a Kepa: ecco il motivo' #CalcioNapoli #Calciomercato #Kepa… - ArcangeloP_79 : @Mauro192681 @SarnaDario @MarteSportLive @radiomarte Mah. Davvero senza senso. Resti solo te l’unico anello di cong… - NapoliFCNews : Schwoch a Radio Marte: “Non puoi far passare la notizia che vuoi rinunciare a ingaggi alti e vincere…” #Napoli… - NapoliFCNews : Giordano a Radio Marte: “Le dichiarazioni di De Laurentiis sono una provocazione…” #Napoli #SSCN #AvantiNapoli… - infoitsport : RADIO MARTE - Il Napoli chiuderà Kepa, poi si concentrerà su Raspadori e Simeone -

AreaNapoli.it

Notizie Napoli calcio . Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni diparlando delle ultime sul Napoli e del video di addio Mertens alla maglia azzurra: De Paola su Mertens e calciomercato Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Commenta per primo Questo pomeriggio il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi , durante un collegamento con, ha potuto dire la sua sulla corsa scudetto per la prossima stagione di Serie A. Per il giornalista tra le candidate per il primo posto ci sarebbe anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano ... RADIO MARTE - Il Napoli vuole Navas più di Kepa: i motivi. Possibile scambio in mediana Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il nazionale costaricano sarebbe una primissima scelta per la dirigenza partenopea per sopperire all'addio di Ospina.