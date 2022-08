Pesce, rifiuto speciale. Nuova tassa per gli ambulanti (Di venerdì 5 agosto 2022) Di Andrea Orza Quello che accade oggi, al Mercato di Torrione è imprevisto che non si poteva immaginare. Ai proprietari dei banchi del Pesce, risulta una sproporzione più simile ad un’ingiustizia che ad un equivoco. Valentino Romano, spiega come Salerno Pulita abbia contrassegnato l’organico del Pesce come rifiuto speciale che non può essere raccolto come gli altri. Bisognerà pagare 40 euro in più ad un’impresa privata che offrirà un servizio alla buona e meglio, escluso il sabato e i giorni festivi dove il Pesce è il protagonista nelle nostre tavole. Cosa sta accadendo tra i banchi del Pesce al Mercato di Torrione? “Stiamo avendo problemi sulla sistemazione dei rifiuti organici. Pochi giorni fa, ci hanno riferito che l’organico dei banchi del Pesce deve essere ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 5 agosto 2022) Di Andrea Orza Quello che accade oggi, al Mercato di Torrione è imprevisto che non si poteva immaginare. Ai proprietari dei banchi del, risulta una sproporzione più simile ad un’ingiustizia che ad un equivoco. Valentino Romano, spiega come Salerno Pulita abbia contrassegnato l’organico delcomeche non può essere raccolto come gli altri. Bisognerà pagare 40 euro in più ad un’impresa privata che offrirà un servizio alla buona e meglio, escluso il sabato e i giorni festivi dove ilè il protagonista nelle nostre tavole. Cosa sta accadendo tra i banchi delal Mercato di Torrione? “Stiamo avendo problemi sulla sistemazione dei rifiuti organici. Pochi giorni fa, ci hanno riferito che l’organico dei banchi deldeve essere ...

