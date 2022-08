Pensioni, pace fiscale e mai più lockdown: ecco l’intesa che salda il centrodestra (Di venerdì 5 agosto 2022) Nella bozza i cavalli di battaglia dei partiti, dal ponte sullo Stretto alla difesa dei confini, fino al nucleare Leggi su lastampa (Di venerdì 5 agosto 2022) Nella bozza i cavalli di battaglia dei partiti, dal ponte sullo Stretto alla difesa dei confini, fino al nucleare

max_aer : @matteosalvinimi Sveglia che hai perso tutti i voti ! Pace fiscale un bel paio di coglioni. Cancella x sempre GP, o… - ERivetta : RT @stefaniatalpo: Lega e Forza Italia vogliono usare i soldi del #PNRR per finanziare le loro promesse elettorali (quota 101, flattax, pac… - libellula58 : RT @stefaniatalpo: Lega e Forza Italia vogliono usare i soldi del #PNRR per finanziare le loro promesse elettorali (quota 101, flattax, pac… - MaurizioFiocco : RT @stefaniatalpo: Lega e Forza Italia vogliono usare i soldi del #PNRR per finanziare le loro promesse elettorali (quota 101, flattax, pac… - CarloOlb : @DomaniGiornale @GioFaggionato ho sempre pagato irpef tari imu bollette varie qualche multa canoni vari versato con… -