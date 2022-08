Palermo, Corini supera la concorrenza: sarà lui il nuovo allenatore (Di venerdì 5 agosto 2022) A otto giorni dall'inizio della Serie B, il Palermo ha sciolto i dubbi sull'allenatore. Dopo le dimissioni inaspettate di Silvio Baldini,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) A otto giorni dall'inizio della Serie B, ilha sciolto i dubbi sull'. Dopo le dimissioni inaspettate di Silvio Baldini,...

Vincenzo140893 : RT @86_longo: Corini a un passo dal Palermo @cmdotcom - 86_longo : Corini a un passo dal Palermo @cmdotcom - TuttoHellasVer1 : Palermo: per la panchina in pole l'ex gialloblù Corini - TuttoAscoli : GdS - Palermo - Il City Group prosegue con il casting per la panchina: passi avanti per Corini - gobbo_sicano : RT @bennygiardina: ?? Il rebus panchina non si risolve: per il #Palermo è sempre corsa a due tra Corini e D'Angelo, con De Rossi che rimane… -