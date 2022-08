Nope | un altro horror d’autore di Jordan Peele contro la spettacolarizzazione forzata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 agosto 2022) In una California rurale, O.J. ed Emerald Haywood (Daniel Kaluuya e Keke Palmer) sono gli eredi di un’antica dinastia di addestratori di cavalli per il cinema. La misteriosa morte del padre e l’evoluzione tecnologica dell’industria cinematografica hanno messo in ginocchio l’impresa di famiglia, tanto che i due sono costretti a vendere parte del loro allevamento a Ricky “Jupiter” Park (Steven Yeun), un ex bambino prodigio della televisione che ha aperto un parco divertimenti non lontano dal loro ranch. Un giorno però i cavalli iniziano a sparire, risucchiati in cielo da quello che si direbbe essere un Ufo. Emerald convince quindi il fratello a riprendere una scena di rapimento per mandarla a Oprah e risolvere i loro problemi economici, e per meglio riuscirci coinvolgerà anche Angel Torres (Brandon Perea), un installatore di telecamere di sicurezza appassionato di teorie del complotto, ...