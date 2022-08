“Niente patente per i baby gangster”. La ricetta di Salvini contro la violenza (Di venerdì 5 agosto 2022) “La proposta della Lega per fermare l'emergenza baby gang”. Dopo i numerosi episodi di violenza degli ultimi mesi, se non anni, il fenomeno delle bande di giovani che scatenano il panico nelle città italiane e terrorizzano sia i loro coetanei che gli adulti Matteo Salvini è pronto a correre ai ripari. Il numero uno del Carroccio, in un'immagine pubblicata sul proprio account Twitter, ha lanciato un'idea per cercare di porre un freno a tutte quelle situazioni spiacevoli causate dai gruppi criminali di ragazzi: “Per arginare il fenomeno delle baby gang proporremo di ritardare il conseguimento patente per ragazzi e ragazze coinvolti negli episodi di violenze. Se ti comporti male, non avrai la patente a 18 anni. Che ne pensate?”. Negli ultimi giorni è salito alle cronache in particolare lo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) “La proposta della Lega per fermare l'emergenzagang”. Dopo i numerosi episodi didegli ultimi mesi, se non anni, il fenomeno delle bande di giovani che scatenano il panico nelle città italiane e terrorizzano sia i loro coetanei che gli adulti Matteoè pronto a correre ai ripari. Il numero uno del Carroccio, in un'immagine pubblicata sul proprio account Twitter, ha lanciato un'idea per cercare di porre un freno a tutte quelle situazioni spiacevoli causate dai gruppi criminali di ragazzi: “Per arginare il fenomeno dellegang proporremo di ritardare il conseguimentoper ragazzi e ragazze coinvolti negli episodi di violenze. Se ti comporti male, non avrai laa 18 anni. Che ne pensate?”. Negli ultimi giorni è salito alle cronache in particolare lo ...

tempoweb : La proposta di Matteo #Salvini per fermare le #babygang: niente patente a 18 anni per i violenti #violenza #lega… - SSalvatorew08 : @dottorpax Immagino la faccia di quelli che a 16 anni hanno il mitra quando gli diranno niente patente per voi - AndreaR77571180 : @vfeltri La Meloni propone la multa se non accetti un lavoro,Salvini niente patente per le baby gang a 18 anni,Cale… - djaniceto : RT @direpuntoit: La proposta di #Salvini: 'Niente patente a 18 anni per i giovani coinvolti in episodi di violenze'. - gponedotcom : Grazie al Decreto Infrastrutture-Bis, è in discussione una novità legislativa. Si parla delle patenti A1 e A2. Per… -