Napoli, Gaetano squalificato per 2 turni e multato. Il motivo? Un messaggio su whatsapp... (Di venerdì 5 agosto 2022) Gianluca Gaetano squalificato per due giornate di campionato, più 4mila 500 euro di multa da parte della Figc. Il motivo? Un messaggio mandato su whatsapp al collega del Como Vittorio Parigini - con ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 agosto 2022) Gianlucaper due giornate di campionato, più 4mila 500 euro di multa da parte della Figc. Il? Unmandato sual collega del Como Vittorio Parigini - con ...

sportface2016 : +++'Ci lasci i 3 punti venerdì?': Gianluca #Gaetano (all'epoca della #Cremonese, ora al #Napoli) squalificato per due giornate e multato+++ - DiMarzio : .@sscnapoli | Gianluca #Gaetano squalificato per due turni dalla Procura Federale - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Due turni di squalifica a Gianluca #Gaetano del #Napoli per aver violato i principi di lealtà e correttezza sportiva mandan… - calciomercatoit : ??Galeotto il messaggio su #Whatsapp: #Gaetano squalificato per due turni, è UFFICIALE - serieAnews_com : ?? #Napoli, Gianluca #Gaetano squalificato -