Meta tra gli NFT si destreggia benissimo (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – L’amministratore delegato di Meta-Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato che la società sta iniziando l’espansione internazionale del supporto NFT su Instagram. Questa decisione arriva dopo il lancio iniziale del test avvenuto nel mese di maggio. Zuckerberg ha di recente dichiarato che “La funzione consente ad artisti e aziende in tutto il mondo di condividere NFT su Instagram”. Inoltre, dopo aver scritto in un post diFacebook che avrebbe creato un NFT, è arrivata sul Web 3 una sua foto che lo ritrae da bambino, si tratta della tessera ufficiale della “Little League” nella quale giocava con il team Red Robins. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – L’amministratore delegato di-Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato che la società sta iniziando l’espansione internazionale del supporto NFT su Instagram. Questa decisione arriva dopo il lancio iniziale del test avvenuto nel mese di maggio. Zuckerberg ha di recente dichiarato che “La funzione consente ad artisti e aziende in tutto il mondo di condividere NFT su Instagram”. Inoltre, dopo aver scritto in un post diFacebook che avrebbe creato un NFT, è arrivata sul Web 3 una sua foto che lo ritrae da bambino, si tratta della tessera ufficiale della “Little League” nella quale giocava con il team Red Robins. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : La fragola è la regina della tavola degli italiani di tutte le età, ottenendo quasi la metà delle preferenze (40%),… - ilfoglio_it : Il bilancio della Russia dipende per oltre la metà delle entrate relative alle materie prime, così l’Europa può met… - emiliobolles : RT @lettera_mosca: Metà dei Paesi del G20 non condivide l'idea Usa di isolare la Russia. Questo scrive Bloomberg, secondo cui nel G20 c'è u… - Clarembaldo : RT @lettera_mosca: Metà dei Paesi del G20 non condivide l'idea Usa di isolare la Russia. Questo scrive Bloomberg, secondo cui nel G20 c'è u… - fisco24_info : Meta tra gli NFT si destreggia benissimo: (Adnkronos) - L’amministratore delegato di Meta-Facebook, Mark Zuckerberg… -