Leoncina1971 : La terminologia vaccino, in questo caso, è ingannevole e menzoniera. Deve ingannare i creduloni e chi si fida a p… - Doctor20207 : @lissiland @mougrapher Mai fidarsi di un muscolo involontario. - Massimo32821502 : @pdnetwork @EnricoLetta Mai fidarsi dei comunisti ! Mavaffanculo - Andrea_D74 : Anche l'Europa tifa #pd e la sinistra globalista occidentale... Mai fidarsi. - rosabarsotti : mai fidarsi di certi democristiani, non cambiano mai..... -

Tiscali Notizie

Il grosso pesce viene afferrato dall'uomo che, convinto di aver ormai vinto la sfida con l'animale, lo abbraccio per portarlo a casa ma il "trofeo", ormai condannato, riesce ad assestare comunque un ...Vacanze a rischio, attenti a: ecco quello che non bisognafare Per proteggere gli interessi dei cittadini che ogni anno si mettono alla ricerca della casa perfetta per le proprie vacanze. ... Mai fidarsi di un pesce, anche fuor d’acqua possono vendicarsi dei pescatori mandandoli ko Michele Colajanni, docente di ingegneria informatica: "Chi proprio ama il rischio si rivolga a investitori istituzionali" ...Il pronostico di Inghilterra-Germania, la finale degli Europei Femminili in programma domenica 31 luglio alle ore 18:00: OVER rischioso ...