Lufthansa, accordo compagnia-sindacati sugli aumenti di stipendio al personale di terra. Scongiurati nuovi scioperi (Di venerdì 5 agosto 2022) Lufthansa ed il sindacato Ver.Di si sono accordati sugli aumenti di stipendio per il personale di terra al termine della terza tornata di incontri. L’accordo interessa circa 20mila addetti della compagnia impegnati ai check-in e nella preparazione dei velivoli. Resta però ancora aperta la trattativa avviata dai piloti. L’accordo prevede incrementi di salario in tre fasi dopo le rinunce figlie dei due anni di pandemia. Un importo fisso di 200 euro mensili retroattivo al primo luglio al quale si aggiungeranno dal 1° gennaio dell’anno prossimo un ulteriore 2,5%, almeno 125 euro mensili in più come minimo, e dal primo luglio 2023 un ulteriore scatto del 2,5%. L’accordo salariale durerà 18 mesi e cesserà il 31 dicembre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022)ed il sindacato Ver.Di si sono accordatidiper ildial termine della terza tornata di incontri. L’interessa circa 20mila addetti dellaimpegnati ai check-in e nella preparazione dei velivoli. Resta però ancora aperta la trattativa avviata dai piloti. L’prevede incrementi di salario in tre fasi dopo le rinunce figlie dei due anni di pandemia. Un importo fisso di 200 euro mensili retroattivo al primo luglio al quale si aggiungeranno dal 1° gennaio dell’anno prossimo un ulteriore 2,5%, almeno 125 euro mensili in più come minimo, e dal primo luglio 2023 un ulteriore scatto del 2,5%. L’salariale durerà 18 mesi e cesserà il 31 dicembre ...

