La Rappresentante di Lista “maledice” Salvini (e lui risponde): “becero abusatore di hit” (Di venerdì 5 agosto 2022) Botta e risposta social tra La Rappresentante di Lista e Matteo Salvini: il motivo? La hit “Ciao ciao” del celebre gruppo suonata ad un comizio del Leader della Lega. Dopo averlo scoperto, il mitico duo formato da Dario e Veronica, ha “maledetto” il 49enne. La Rappresentante di Lista “maledice” Salvini “Ci arriva voce che al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 agosto 2022) Botta e risposta social tra Ladie Matteo: il motivo? La hit “Ciao ciao” del celebre gruppo suonata ad un comizio del Leader della Lega. Dopo averlo scoperto, il mitico duo formato da Dario e Veronica, ha “maledetto” il 49enne. Ladi“Ci arriva voce che al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Agenzia_Ansa : 'Ci arriva voce che al comizio Salvini abbia messo Ciao Ciao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, be… - repubblica : La Rappresentante di Lista contro Salvini: 'Non usare la nostra 'Ciao ciao'' - LaStampa : La rappresentante di Lista contro Salvini: la canzone “Ciao ciao” usata a un suo comizio. La nostra maledizione sta… - LUCIaS_SIRO : @matteosalvinimi #Matteo, Raglio d'asino non sale al cielo! La' Rappresentante di lista'ha dimostrato di che pasta… - Profilo3Marco : RT @repubblica: La Rappresentante di Lista contro Salvini: 'Non usare la nostra 'Ciao ciao'' -