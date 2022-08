Kate o Meghan, Chi vince la “guerra dei pantaloncini”? (Di venerdì 5 agosto 2022) Kate Middleton e Meghan Markle sembrano sfidarsi anche da lontano. Abiti simili, look che sembrano essere l’uno la copia dell’altro: invenzioni dei siti di gossip o rimandi reali? Non si sa se le due cognate utilizzino l’abbigliamento per scambiarsi dei messaggi in codice, ma di certo anche la moglie del principe William ha deciso di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 5 agosto 2022)Middleton eMarkle sembrano sfidarsi anche da lontano. Abiti simili, look che sembrano essere l’uno la copia dell’altro: invenzioni dei siti di gossip o rimandi reali? Non si sa se le due cognate utilizzino l’abbigliamento per scambiarsi dei messaggi in codice, ma di certo anche la moglie del principe William ha deciso di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

