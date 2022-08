Juventus, una squadra di Serie A su Rugani: oggi previsto un incontro (Di venerdì 5 agosto 2022) Una squadra di Serie A starebbe accellerando le trattative per strappare il difensore Daniele Rugani alla Juventus: in giornata è previsto un incontro. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Le strade di Daniele Rugani e la Juventus sembrano ormai destinate a separarsi. La dirigenza avrebbe aperto alla cessione del difensore centrale che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) UnadiA starebbe accellerando le trattative per strappare il difensore Danielealla: in giornata èun. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Le strade di Danielee lasembrano ormai destinate a separarsi. La dirigenza avrebbe aperto alla cessione del difensore centrale che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

