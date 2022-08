Juventus- Rummenigge | Gazzetta | “Kostic è davvero forte”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 5 agosto 2022)- Lahamesso in atto una grande intervista asullain maniera importante. LE SUE PAROLE- tra Serie A e Bundesliga con Karl-Heinz, 66 anni, già a.d. del Bayern, entrato da ex attaccante dell’Inter nella Hall of Fame della Serie A. Buongiornoè un giocatore da Juve? «Per l’Eintracht è stato molto importante: spinge a sinistra, è veloce, tecnicamente molto bravo. Lo hanno fatto giocare in coppa, vorrebbero metterlo oggi contro il Bayern, fanno di tutto per tenerlo. Però non sembra che costi tanto, non è carissimo…». La Juve ha preso Di Maria: la Serie A sta diventando troppo il torneo dei campioni stagionati? «No. In ...