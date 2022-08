Ispirazione Michelangelo

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 agosto 2022) I disegni dell’artista che hanno preparato il grande ciclo della Cappella Sistina compongono ora un percorso al museo dell’Alto Garda. E qui, in una corrispondenza di capolavori e valori estetici, si può tracciare una linea che da Buonarroti corre fino a Gabriele D’Annunzio.sul lago, nel museo dell’Alto Garda che pure ha una collezione di opere antiche, anche rinascimentali, come quelle - non ignare di- dell’ancora anonimo maestro che firma risoluto con il monogramma «F.V.», vicino al grande manierista Giovanni De Mio, potrebbe sembrare un azzardo o un ardimento se non fosse da un lato il premio per una istituzione museale di prim’ordine, con spazi luminosi e sale predisposte negli standard internazionali; dall’altro la conferma di almeno due compiute esperienze michelangiolesche: una critica, l’altra letteraria, sempre sul ...