Elezioni 2022, Moody's: outlook Italia da stabile a negativo (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Moody's cambia la previsione sul governo Italiano da stabile a negativo mentre conferma il rating a Baa3. E' quanto si legge in una nota dell'agenzia di rating. "La fine del governo Draghi e le Elezioni anticipate del 25 settembre aumentano l'incertezza politica e programmatica in un contesto economico e di mercato difficile", sottolinea Moody's in una nota. "Il governo uscente ha compiuto progressi significativi nel rispettare pienamente e puntualmente le tappe e gli obiettivi contenuti nel Pnrr – sostiene l'agenzia di rating – Tuttavia, è probabile che le Elezioni anticipate ritardino il raggiungimento di alcune tappe e obiettivi che dovevano essere raggiunti entro la fine del 2022; questi risultati sono necessari per sbloccare ...

