Csx, stretta finale. Letta vede Calenda, sì dei Verdi a accordo. In attesa di voto di Sinistra italiana (Di venerdì 5 agosto 2022) - Il Pd accelera per chiudere entro domani la partita delle alleanze. Al termine di un'altra giornata convulsa e ad alta tensione arriva il via libera dei Verdi all'accordo. Letta incontra nuovamente ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 agosto 2022) - Il Pd accelera per chiudere entro domani la partita delle alleanze. Al termine di un'altra giornata convulsa e ad alta tensione arriva il via libera deiall'incontra nuovamente ...

CPF02294951 : @lee__van La Ronzulli può anche non fare il ministro ma in F.I. ha potere e non è affatto improbabile un posto al g… - MariaRobyAmici : @FraMirabelli @pdnetwork @EnricoLetta Attenzione ?? le poltrone si riducono e vediamo chi passerà dalla porta stret… - ItalyUpDown : @francotaratufo2 @MariaDomenicaC4 @matteorenzi non lo vuole più nessuno nel csx. E allora lui ? retwitta… -