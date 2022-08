Chiara Ferragni, il retroscena impensabile su Fedez: la grande preoccupazione dell’imprenditrice (Di venerdì 5 agosto 2022) Chiara Ferragni ha rivelato ai fan la sua prima conversazione con Fedez e anche le sue paure nel farsi vedere con lui. Chiara Ferragni sta vivendo un momento di grande serenità familiare dopo un periodo non semplice. La malattia che ha colpito suo marito Fedez ha fatto passare mesi da incubo anche a lei, ma ora sembra che il rapper milanese sia tornato in ottima forma. Negli ultimi tempi Chiara Ferragni ha deciso di sbottonarsi un po’ di più sulla propria vita privata, rivelando ad esempio i motivi che hanno portato la coppia a scegliere i nomi Leone e Vittoria per i loro due figli, ma anche cosa ha provato quando ha visto per la prima volta il suo futuro marito in una foto. Su TikTok, la celebre influencer ha ... Leggi su kronic (Di venerdì 5 agosto 2022)ha rivelato ai fan la sua prima conversazione cone anche le sue paure nel farsi vedere con lui.sta vivendo un momento diserenità familiare dopo un periodo non semplice. La malattia che ha colpito suo maritoha fatto passare mesi da incubo anche a lei, ma ora sembra che il rapper milanese sia tornato in ottima forma. Negli ultimi tempiha deciso di sbottonarsi un po’ di più sulla propria vita privata, rivelando ad esempio i motivi che hanno portato la coppia a scegliere i nomi Leone e Vittoria per i loro due figli, ma anche cosa ha provato quando ha visto per la prima volta il suo futuro marito in una foto. Su TikTok, la celebre influencer ha ...

