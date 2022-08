Chi votare alle elezioni del 25 settembre: i programmi dei partiti (Di venerdì 5 agosto 2022) Chi votare alle elezioni del 25 settembre 2022? Quali schieramenti sono in campo? Che cosa propongono Meloni, Salvini, Berlusconi, Letta, Conte, Renzi e i vari leader politici? Quali sono i programmi elettorali dei partiti? In questo speciale... Leggi su europa.today (Di venerdì 5 agosto 2022) Chidel 252022? Quali schieramenti sono in campo? Che cosa propongono Meloni, Salvini, Berlusconi, Letta, Conte, Renzi e i vari leader politici? Quali sono ielettorali dei? In questo speciale...

matteosalvinimi : #Salvini: Spero che chi non vuole andare a votare perché 'non cambia niente' cambi idea. Io prometto quello che so… - LucaBizzarri : Consiglio: se sapete già per chi votare, se ne siete proprio sicuri, non seguite la campagna elettorale sui social… - matteorenzi : Scoperta oggi un'altra truffa sul reddito di cittadinanza. 1.5 milioni€ rubati a Torino ai cittadini onesti. Salv… - maurizioft : RT @CristinaMolendi: Per chi crede al voto utile, io no perché voto quello in cui credo, mai come stavolta votare il #Pd è un voto inutile.… - BozzolanG : @evamarghe Importante che quando andrà a votare si ricordi di chi ha fatto cadere il governo Draghi . -