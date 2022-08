Capelli al mare? Le chiome delle star per l’estate 2022 sono senza pensieri

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il calore del sole, la freschezza del vento, il rumore del…enaturali, portatipreoccuparsi.in libertà, insomma, che sembrano voler ricreare il mood sensuale e naturalissimo di Brook Shields in Laguna Blu, uscito nelle sale il 5 agosto 1980. I tempi, però,cambiati e la lunghissima chioma della Shields ha lasciato il posto aimperfetti, più veri. Niente più lunghezze perfettamente lisce e vaporose, ma tagli diche appaiono quasi imbizzarriti a causa di sole, vento e salsedine. Un effetto careless, che mette da parte la ricerca della perfezione da red carpet in favore di una naturalezza spettinata. Nascosti sotto gli accessoridell’estatee intrecciati nelle acconciature ...

auburkhart : con i tuoi capelli bagnati dal mare e e le tue labbra seccate dal sale e e - ITERESI1 : Un bacio dal mare @carmelitadurso da me nature..Struccatissima coi miei capelli riccissimi e scottatissima dal sole… - stazionedifondi : @nnorthstardust i capelli da mare sono un’altra cosa però, quelli sono stupendi infatti, la migliore versione dei p… - riyacls : Un giorno di mare e mi sono diventati i capelli gialli ???? - Stefmisano : RT @chiaracaputo201: Adoro la naturalezza di questa foto...adoro il vento tra i capelli adoro il mare, adoro i suoi occhi belli e malinconi… -

Vanity Fair Italia

... forme mozzafiato, viso dai lineamenti delicati, labbra carnose, occhi castani ea volte ... Gli sfondi delle foto sono sempre al, piscina e paesaggi mozzafiato. Su Facebook ha meno ...Montagne,e cielo. Ciò ha dato adito a una riflessione sul privilegio. Perch io ho avuto la ... è corsa dal barbiere di suo nonno e si è fatta tagliare tutti i, poi è tornata a casa. È ... L’acqua di mare fa bene o male ai capelli L’acqua della piscina può scolorire i capelli, che diventano verdastri. Scopriamo la causa, come prevenire ed eliminare questo fenomeno.I n inglese si chiamano baby hair, in francese cheveux de bébé, in italiano “capelli nani”, ovvero, quelle piccole ciocche corte e sottili vicino all’attaccatura. Al centro dell’attenzione nelle ultim ...