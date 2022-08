Calciomercato Cremonese | c' è il sì di Escalante della Lazio

(Di venerdì 5 agosto 2022) CREMONA -scatenata . C'è il difensore Emanuel Aiwu (21) in attesa di Cenk Ozkacar (21), già nei radar del Verona e dell' Udinese , e per il quale i grigiorossi hanno presentato due ...

CREMONA -scatenata . C'è il difensore Emanuel Aiwu (21) in attesa di Cenk Ozkacar (21), già nei radar del Verona e dell' Udinese , e per il quale i grigiorossi hanno presentato due offerte. ...Il giovane talento, nella passata stagione in prestito alla, è reduce da una buona tournée negli Stati Uniti e si candida per il posto da titolare. Nel frattempo gli agenti di Fagioli ...Il centrocampista argentino sembrava vicinissimo al Valladolid, ma sono sorti problemi tra il giocatore e il club spagnolo.Il tecnico vorrebbe rinforzi nei ruoli che hanno bisogno di acquisti, nel summit di mercato con la società si è parlato di questo ...