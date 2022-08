Avellino | sospiro di sollievo per Murano | ecco la diagnosi dopo l’infortunio

(Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tira undil’per Jacopola nota del club: “l’attenta valutazione degli esami strumentali eseguiti dal calciatore Jacopoè stata scongiurata l’ipotesi di lesione dell’astragalo. Per l’attaccante biancoverde si tratta soltanto di un forte trauma. I calciatori che hanno preso parte all’amichevole di ieri hanno svolto un lavoro di scarico in piscina. Coloro i quali non sono scesi in campo hanno lavorato al Partenio-Lombardi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

