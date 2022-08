Attrezzature balneari abusive sul litorale pontino: la Finanza “libera” 450 metri di spiaggia (Di venerdì 5 agosto 2022) Prosegue l’attività della Guardia Costiera a tutela della legalità, dell’ambiente e degli ecosistemi marini sul litorale pontino, intensificata particolarmente nel corso della stagione estiva nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”. Nella prima mattinata di giovedì 4 agosto 2022, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo hanno effettuato, nella porzione di spiaggia più orientale del medesimo Comune costiero, un’attività mirata a contrastare le attività illecite perpetrate sul pubblico demanio marittimo, con particolare riferimento alle condotte che impediscono alla collettività la libera fruizione dei tratti di spiaggia libera. Nel corso dell’intervento, svolto congiuntamente al personale della Polizia Locale del medesimo Comune, è stato eseguito un sequestro ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022) Prosegue l’attività della Guardia Costiera a tutela della legalità, dell’ambiente e degli ecosistemi marini sul, intensificata particolarmente nel corso della stagione estiva nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”. Nella prima mattinata di giovedì 4 agosto 2022, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo hanno effettuato, nella porzione dipiù orientale del medesimo Comune costiero, un’attività mirata a contrastare le attività illecite perpetrate sul pubblico demanio marittimo, con particolare riferimento alle condotte che impediscono alla collettività lafruizione dei tratti di. Nel corso dell’intervento, svolto congiuntamente al personale della Polizia Locale del medesimo Comune, è stato eseguito un sequestro ...

