Alfa Romeo - Nel 2023 sarà svelata una supersportiva

(Di venerdì 5 agosto 2022) L'ha in programma di svelare già l'anno prossimo il primo risultato di un progetto per la realizzazione di una. A rivelarlo è stato l'amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, nel corso di una tavola rotonda con la stampa internazionale, senza, però, fornire dettagli sullo stile e le forme del nuovo modello. Imparato non si è sbilanciato su eventuali rimandi alla T33 Stradale o alla Duetto, né tantomeno sull'ipotesi che sia solo un prototipo, ma ha sottolineato che il nuovo prodottofedele al Dna e alla storia del Biscione. Dunque, il progetto rimane ancora avvolto nel mistero e lo dimostra anche la decisione del manager di non rispondere con chiarezza alla domanda su quali saranno i motori e su un'eventuale scelta tra propulsori elettrici o endotermici: Posso solo dire che ...

Tonale conquista il mercato italiano, con oltre 4.500 ordini nel solo mese di luglio. Le versioni Hybrid da 130 e 160 cavalli e il Diesel da 130 cavalli sono le motorizzazioni attualmente ...Lo scorso mese è stato positivo solo per alcuni marchi di Stellantis: +43,8% per Ds (+8,2% da inizio anno), +26,5% per(0,1% di share) e +4,1% per Jeep (+6% in sette mesi). I brand più ...Alfa Romeo Tonale conquista il mercato italiano, con oltre 4.500 ordini nel solo mese di luglio. Le versioni Hybrid da 130 e 160 cavalli e il Diesel ...Le prime consegne del modello a giugno e luglio in Italia hanno rappresentato un terzo delle vendite del Biscione. «Abbiamo già raccolto 13.000 ordini», dice il ceo Imparato ...