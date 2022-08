Al docente esperto 450 euro di aumento mensile, il Governo approva ignorando le contestazioni. Per Draghi il DL Aiuti bis è un provvedimento ... (Di venerdì 5 agosto 2022) Testo a breve in Gazzetta Il testo del DL arriverà in Gazzetta Ufficiale entro domenica, poi a ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ... Leggi su tecnicadellascuola (Di venerdì 5 agosto 2022) Testo a breve in Gazzetta Il testo del DL arriverà in Gazzetta Ufficiale entro domenica, poi a ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ...

TerrinoniL : Dl Aiuti Bis, arriva il docente 'esperto': come funziona e i requisiti - Daniele_Manca : Arriva il «docente esperto»: prenderà 400 euro al mese più degli altri professori. Il docente esperto avrà un solo… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Dl Aiuti Bis, arriva il docente 'esperto': ecco come funziona e i requisiti - andreastoolbox : Dl Aiuti Bis, arriva il docente 'esperto': stipendio di 400 euro in più al mese | Sky TG24 - eriketten : RT @IvanaBarbacci: ? Domattina interverrà a Radio Anch’io dalle 7.35 su RAIRadio Uno sul decreto “AiutiBis” in merito all’introduzione del… -