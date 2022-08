5 agosto … (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli eventi datati 5 agosto I più giovani attribuiscono il cognome ‘Elizondo’ all’arbitro che diresse la finale del Mondiale 2006. Per gli appassionato –soprattutto di lungo corso- del calcio spagnolo significa invece Andoni, bandiera della Real Sociedad da calciatore e poi allenatore del club basco. Era nato lo stesso giorno e lo stesso anno –il 5 agosto 1932- di Loris Mora, quarantasei presenze e cinque reti nel campionato cadetto con il Vicenza nella prima metà degli anni Cinquanta. E oggi compie mezzo secolo Yann Lachuer, che con l’Auxerre ha festeggiato due volte la Coppa di Francia e una Supercoppa transalpina. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli eventi datati 5I più giovani attribuiscono il cognome ‘Elizondo’ all’arbitro che diresse la finale del Mondiale 2006. Per gli appassionato –soprattutto di lungo corso- del calcio spagnolo significa invece Andoni, bandiera della Real Sociedad da calciatore e poi allenatore del club basco. Era nato lo stesso giorno e lo stesso anno –il 51932- di Loris Mora, quarantasei presenze e cinque reti nel campionato cadetto con il Vicenza nella prima metà degli anni Cinquanta. E oggi compie mezzo secolo Yann Lachuer, che con l’Auxerre ha festeggiato due volte la Coppa di Francia e una Supercoppa transalpina. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

