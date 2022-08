WWE | La nuova stable di Bayley è stata fortemente voluta da Triple H

(Di giovedì 4 agosto 2022) Al termine dell’incontro valido per il Raw Women’s Championship a SummerSlam fra Becky Lynch e Bianca Belair, ha fatto il suo ritornoche si è presentata insieme alle rientranti Iyo Sky e Dakota Kai. Sicuramente èun’ottima cosa rivedere le tre e soprattutto ha messo tanta curiosità il fatto di vederle insieme e in quel di Raw sembrano già avere un ruolo ben importante e potranno sicuramente togliersi grandi soddisfazioni.senza una direzione, ci pensaH Emergono dei dettagli riguardanti proprio il ritorno delle superstar in quel di SummerSlam e se quello diè stato tanto gradito quanto atteso, quello delle altre due wrestler invece è stato una vera sorpresa. Sembra però che anche seera data per rientrante nel periodo di ...

WWE: Alcune top star preoccupate dalla nuova direzione di Triple H Nelle ultime settimane in WWE ci sono stati diversi forti scossoni che hanno cambiato le sorti della dirigenza per come la conoscevamo. Dopo lo scandalo emerso sui rapporti extraconiugali del vecchio ...Al termine dell'incontro valido per il Raw Women's Championship a SummerSlam fra Becky Lynch e Bianca Belair, ha fatto il suo ritorno Bayley che si è presentata insieme alle rientranti Iyo Sky e Dakot ...