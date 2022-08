Wijnaldum sarà un giocatore della Roma nelle prossime ore (Di giovedì 4 agosto 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 08/04/2022 alle 18:32 est Il centrocampista arriverà allo Stadio Olimpico di Roma in prestito con diritto di riscatto Lo stipendio del calciatore olandese si aggira sui 7 milioni di euro, di cui il club parigino dovrà pagare il 40% Secondo la stampa italiana, Georgino Wijnaldum diventerà nelle prossime ore il nuovo rinforzo della Roma. Sia il PSG che la squadra di José Mourinho avrebbero raggiunto un accordo affinché il centrocampista olandese diventasse un giocatore giallorosso. Il 31enne calciatore arriverà allo Stadio Olimpico di Roma come ceduto il diritto di acquisto fino a fine stagione per una ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 4 agosto 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 08/04/2022 alle 18:32 est Il centrocampista arriverà allo Stadio Olimpico diin prestito con diritto di riscatto Lo stipendio del calciatore olandese si aggira sui 7 milioni di euro, di cui il club parigino dovrà pagare il 40% Secondo la stampa italiana, Georginodiventeràore il nuovo rinforzo. Sia il PSG che la squadra di José Mourinho avrebbero raggiunto un accordo affinché il centrocampista olandese diventasse ungiallorosso. Il 31enne calciatore arriverà allo Stadio Olimpico dicome ceduto il diritto di acquisto fino a fine stagione per una ...

Wijnaldum sbarca a Ciampino, tifosi Roma in delirio Wijnaldum sarà uno dei pezzi pregiati dell'evento di domenica 7 agosto. Prima dell'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk, è in programma la presentazione della squadra alle 19:45. L'ex Liverpool e ... Mercato: Wijnaldum a Roma Veretout va al Marsiglia Per uno Wijnaldum che arriva alla corte di Josè Mourinho c'è un VERETOUT che esce, destinazione ... Una scelta sarà compiuta solo quando e se la Lazio dovesse presentare un'offerta ritenuta adeguata per ...