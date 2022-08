Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 1.679 contagi e 2 morti: bollettino 4 agosto (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono 1.679 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 4 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 43.011 (-142 rispetto a ieri). Di questi, 269 pazienti (-12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle Ultime 24 ore sono stati eseguiti 1629 tamponi molecolari e 6633 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 104387 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+224 rispetto a ieri), 147310 in provincia di Chieti (+553), 119153 in provincia di Pescara (+406), 124264 in provincia di Teramo (+370), 10939 fuori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono 1.679 ida coronavirus in, 42022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 2. Gli attualmente positivi insono 43.011 (-142 rispetto a ieri). Di questi, 269 pazienti (-12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ore sono stati eseguiti 1629 tamponi molecolari e 6633 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 104387 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+224 rispetto a ieri), 147310 in provincia di Chieti (+553), 119153 in provincia di Pescara (+406), 124264 in provincia di Teramo (+370), 10939 fuori ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - gregalegi : Notizie dalla bolla: nelle ultime 48h nessuno mi ha detto questa volta non voto. Però in due mi hanno detto “a ques… - VesuvioLive : Covid, in Campania calano i nuovi positivi e i ricoverati: il bollettino di oggi - CorriereCitta : Roma, abbandona i suoi cani in un box senza acqua e cibo: denunciato -