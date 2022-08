Ucraina, Amnesty: “Condotta di guerra forze Kiev ha messo in pericolo civili” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nel tentativo di respingere l’invasione russa iniziata a febbraio, le forze ucraine hanno messo in pericolo la popolazione civile collocando basi e usando armamenti all’interno di centri abitati, anche in scuole e ospedali. Queste tattiche violano il diritto internazionale umanitario perché trasformano obiettivi civili in obiettivi militari. Gli attacchi russi che sono seguiti hanno ucciso civili e distrutto infrastrutture civili”. E’ quanto ha dichiarato Amnesty International al termine di una ricerca durata diverse settimane, tra aprile e luglio, nelle regioni di Kharkiv, del Donbass e di Mykolaiv. “L’organizzazione – si legge – ha visitato luoghi colpiti dagli attacchi, ha intervistato sopravvissuti, testimoni e familiari di vittime, ha analizzato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nel tentativo di respingere l’invasione russa iniziata a febbraio, leucraine hannoinla popolazione civile collocando basi e usando armamenti all’interno di centri abitati, anche in scuole e ospedali. Queste tattiche violano il diritto internazionale umanitario perché trasformano obiettiviin obiettivi militari. Gli attacchi russi che sono seguiti hanno uccisoe distrutto infrastrutture”. E’ quanto ha dichiaratoInternational al termine di una ricerca durata diverse settimane, tra aprile e luglio, nelle regioni di Kharkiv, del Donbass e di Mykolaiv. “L’organizzazione – si legge – ha visitato luoghi colpiti dagli attacchi, ha intervistato sopravvissuti, testimoni e familiari di vittime, ha analizzato ...

