Toto Cutugno sulla moglie Carla | “Mi ha perdonato il tradimento”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022)Cutugno da quasi 50 anni nella sua vita, c’è laCutugno. Di lei non si sa molto, se non che ha fatto un passo “indietro” nella vita pubblica del cantante., infatti, non ama apparire, e raramente si è mostrata ai riflettori al fianco del marito.Cutugno chi è laPur non avendo avuto figli, la coppia è molto unita. Cutugno è comunque padre di un ragazzo, oggi 28enne, che sarebbe frutto di una relazione extraconiugale. Lal’ha spinto non solo a riconoscerlo, ma anche ad avere un rapporto con lui: “poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome. Nico Cutugno oggi ha 28 anni ed è laureato in ...