Taiwan, Cina dà il via a esercitazioni militari intorno all'isola (Di giovedì 4 agosto 2022) Taipei, 4 ago. (Adnkronos/dpa) - La Cina dà il via all'esercitazione militare intorno a Taiwan, annunciata come rappresaglia contro la visita sull'isola da parte della Speaker americana Nancy Pelosi. Ieri l'annuncio da parte di Pechino. Le esercitazioni si terranno in sei zone attorno a Taiwan da oggi 4 agosto al 7. Il Comando delle forze aeree di Taiwan hanno denunciato dal canto loro le incursioni di 27 caccia cinesi oggi nel proprio spazio aereo, all'indomani dalla partenza dall'isola della Speaker americana Nancy Pelosi, visita che ha fatto infuriare Pechino. Nel dettaglio a violare la Zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan (Adiz) sono stati sei caccia J11, cinque caccia J16 e 10 caccia Su 30, secondo il comunicato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Taipei, 4 ago. (Adnkronos/dpa) - Ladà il via all'esercitazione militare, annunciata come rappresaglia contro la visita sull'da parte della Speaker americana Nancy Pelosi. Ieri l'annuncio da parte di Pechino. Lesi terranno in sei zone attorno ada oggi 4 agosto al 7. Il Comando delle forze aeree dihanno denunciato dal canto loro le incursioni di 27 caccia cinesi oggi nel proprio spazio aereo, all'indomani dalla partenza dall'della Speaker americana Nancy Pelosi, visita che ha fatto infuriare Pechino. Nel dettaglio a violare la Zona di identificazione della difesa aerea di(Adiz) sono stati sei caccia J11, cinque caccia J16 e 10 caccia Su 30, secondo il comunicato ...

GiovaQuez : La Germania si dice pronta ad aiutare Taiwan in caso di aggressione militare da parte della Cina - rusembitaly : ??La posizione di principio della Russia rimane invariata. ??Partiamo dal fatto che c'è una sola Cina, il governo… - marcodimaio : Nancy Pelosi è la presidente del parlamento di uno stato libero e democratico; ha tutto il diritto di visitare una… - telodogratis : Cina, al via le manovre militari intorno a Taiwan - Loredanataberl1 : RT @cristinascappa: Gli USA Vogliono il controllo sulla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. La TSMC produce microchip per il 52… -