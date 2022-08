Sondaggi per le elezioni: crescono FdI e PD, è il nuovo bipolarismo (Di giovedì 4 agosto 2022) A un mese e venti giorni dalle elezioni in Italia, il voto appare ancora lontano ma i Sondaggi non vanno in ferie. Per l’ultima Supermedia Agi/YouTrend, FdI e PD continuano a crescere mentre M5S, FI e Lega continuano a calare. Al momento i confini delle alleanze che si sfideranno alle elezioni del 25 settembre non sono definitivamente stabiliti, soprattutto nel campo alternativo al Centrodestra. È noto infatti, che Sinistra Italiana e i Verdi sono in rotta con il PD a seguito del patto di ferro fra i dem e Azione/+ Europa. Tuttavia, le aggregazioni che dovrebbero presentare i propri candidati nei collegi uninominali (a parte i listini della quota proporzionale) sono sicuramente 5: Centrodestra (FdI, Lega e Forza Italia), Centrosinistra, Movimento Cinque Stelle, Italia Viva e Italexit. Se nel voto ai partiti è sempre più una corsa a ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 agosto 2022) A un mese e venti giorni dallein Italia, il voto appare ancora lontano ma inon vanno in ferie. Per l’ultima Supermedia Agi/YouTrend, FdI e PD continuano a crescere mentre M5S, FI e Lega continuano a calare. Al momento i confini delle alleanze che si sfideranno alledel 25 settembre non sono definitivamente stabiliti, soprattutto nel campo alternativo al Centrodestra. È noto infatti, che Sinistra Italiana e i Verdi sono in rotta con il PD a seguito del patto di ferro fra i dem e Azione/+ Europa. Tuttavia, le aggregazioni che dovrebbero presentare i propri candidati nei collegi uninominali (a parte i listini della quota proporzionale) sono sicuramente 5: Centrodestra (FdI, Lega e Forza Italia), Centrosinistra, Movimento Cinque Stelle, Italia Viva e Italexit. Se nel voto ai partiti è sempre più una corsa a ...

berlusconi : Stavolta non pongo un limite, i sondaggi sono in crescita costante e io come sempre lavorerò duramente in campagna… - AlexBazzaro : Spiegazione ai sondaggi: Sanno di perdere e provano a mettere zizzania nel centrodestra. Abbassando la Lega. Cilie… - marcotravaglio : Lo dicevo io che bisognava seguire la Direzione Pd. Letta è stato spiritoso (“i sondaggi ci premiano per la nostra… - comeH2O : RT @BaglioniLaura: Le persone votano guardando i sondaggi. Quindi i sondaggi sono usati non per rilevare ma influenzare. Era il rischio che… - Corry08101961 : RT @MinutemanItaly: Tutti i sondaggi danno praticamente già quasi per certa vittoria del cdx, per un pugno di seggi. Ma c'è un 40% di indec… -