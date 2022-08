Serie A Baseball 2022 | Poule Scudetto | Grosseto per chiudere la pratica | Parma-San Marino a distanza

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 agosto 2022) Si apre la penultima giornata didellaA di. Tanti i discorsi aperti.clima (impegnata a Nettuno) e San(contro la Camec Collecchio) sono impegnate nel testa a testa che vale il primo posto nel girone A1 in quella che sarà una sfida a. La semifinale della capolista del girone A1 coinvolgerà la seconda forza del B1. In questo senso occhi puntati sullo “Jannella” divenerdì 5 (diretta su FIBSTV e MS Channel a partire dalle 20.45, primo lancio ore 21) e sabato 6 agosto (ore 16, 21), con la sfida tra Spirulina Becagli e Campidonico Torino, con la seconda piazza del girone in palio. Alla Spirulina Becaglibastano due vittorie in casa per tornare a contendere lo ...