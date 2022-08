Rischio tornado, per alcune regioni italiane il pericolo si fa sempre più concreto: cittadini allertati (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Rischio tornado, in alcune regioni del nostro Paese, è un pericolo sempre più imminente e fa terribilmente paura. Infatti, secondo uno studio dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale, alcune regioni d’Italia sono più a Rischio di forti tornado ad alta intensità. Negli ultimi anni è notevolmente aumentata la violenza di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 4 agosto 2022) Il, indel nostro Paese, è unpiù imminente e fa terribilmente paura. Infatti, secondo uno studio dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale,d’Italia sono più adi fortiad alta intensità. Negli ultimi anni è notevolmente aumentata la violenza di L'articolo proviene da CheSuccede.it.

