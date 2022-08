Riqui Puig | spuntano degli audio | “Milan e Chelsea mi volevano fortemente”

CamFerrari25 : MA IN CHE SENSO RIQUI PUIG IN MLS AO MA PERCHÈ MA CHE FAI - PianetaMilan : #RiquiPuig, spuntano degli audio: “#Milan e #Chelsea mi volevano fortemente” #ACMilan #SempreMilan - IamDanielegio : Riqui Puig ai LA carriera buttata - slykoko : Gavi Cucurella Xavi Simons Adama Traore Onana Alcantara Ansu Fati, Dani Olmo Icardi Eric Garcia Riqui Puig Sergi Ro… - joseliyo850 : Madre mia como golpea Riqui puig -

Commenta per primo Retroscena di mercato conprotagonista. Il centrocampista del Barcellona poteva venire in Serie A, come racconta direttamente il diretto interessato nel podcast di Dongcast: 'Milan e Chelsea mi avevano fatto una ...Dei giocatori che a maggio scorso Xavi ha indicato come sacrificabili, Lenglet è andato in prestito al Tottenham,è vicino ai LA Galaxy e Mingueza sta completando il suo trasferimento al ...Fatta per il passaggio del talento dei blaugrana ai Los Angeles Galaxy. Il Barcellona mantiene una percentuale sulla rivendita.Cosa c'è di meglio di una tazza di caffè e delle ultime notizie di trasferimento Partecipa perché CBS Sports fornisce gli ultimi aggiornamenti da tutto il ...