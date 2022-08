Renzi-Mastella | matrimonio più lontano | crollato il castello centrista ora è si salvi chi può

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiData per imminente soltanto 48 ore fa, l’alleanzaappare oggi più lontana. Dalla riunione dei parlamentari di Italia Viva tenutasi nella serata di ieri a Roma sarebbe infatti emersa la volontà deiani di correre da soli contro tutti. E non a caso è #controcorrente l’hashtag con cui l’inventore della rottamazione sta marcando i suoi ultimi post su facebook. Uno spoiler, in pratica, della sua prossima campagna elettorale. “Sarà una campagna di libertà, di dignità, di coerenza. Come sapete, la nostra vittoria è a portata di mano: ci basta il 3% per entrare in Parlamento e giocare lo stesso ruolo, decisivo, della scorsa legislatura. Col 3% abbiamo portato Draghi, ci riproveremo” – ha spiegato poinella sua Enews. In discesa, dunque, le quote di un accordo tra Italia ...