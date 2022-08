Per Volvo utili stabili nel secondo trimestre del 2022 (Di giovedì 4 agosto 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – Volvo Cars ha chiuso il secondo trimestre con un utile stabile, a fronte delle continue incertezze che hanno caratterizzato il commercio globale, dell’aumento dei prezzi delle materie prime e delle difficoltà di approvvigionamento dovute alle recenti chiusure imposte in Cina a causa della pandemia. Le vendite di Volvo Cars a clienti retail sono arrivate a 143.006 unità, registrando una diminuzione del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi sono stati pari a 71,3 miliardi di corone svedesi, con un calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2021 e hanno accusato un impatto minore rispetto alle vendite a privati grazie a una politica dei prezzi solida e a un ottimo mix di prodotti. Il calo dei volumi registrato nel trimestre ha influito anche sull’andamento ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) –Cars ha chiuso ilcon un utile stabile, a fronte delle continue incertezze che hanno caratterizzato il commercio globale, dell’aumento dei prezzi delle materie prime e delle difficoltà di approvvigionamento dovute alle recenti chiusure imposte in Cina a causa della pandemia. Le vendite diCars a clienti retail sono arrivate a 143.006 unità, registrando una diminuzione del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi sono stati pari a 71,3 miliardi di corone svedesi, con un calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2021 e hanno accusato un impatto minore rispetto alle vendite a privati grazie a una politica dei prezzi solida e a un ottimo mix di prodotti. Il calo dei volumi registrato nelha influito anche sull’andamento ...

ledicoladelsud : Per Volvo utili stabili nel secondo trimestre del 2022 - Italpress : Per Volvo utili stabili nel secondo trimestre del 2022 - zazoomblog : Volvo costruirà un impianto per la produzione di batterie in Svezia - #Volvo #costruirà #impianto - businessonlinei : Nuova Volvo City Car 2022-2023, ritorna l'idea per rispondere alle auto simili Mercedes e Bmw… - ChiaraCompagnuc : Nuova Volvo City Car 2022-2023, ritorna l'idea per rispondere alle auto simili Mercedes e Bmw… -